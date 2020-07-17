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17 июля 2020, 14:01 5

Присутствие Вооруженных сил Украины в Херсонской области увеличится - глава ОГА

17 июля 2020, 14:01 5
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В области планируется усиление уже существующих военных частей, так и размещения новых подразделений
В области планируется усиление уже существующих военных частей, так и размещения новых подразделений
Фото: из открытых источников
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Председатель Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев отметил, что в области ожидают усиление уже существующих воинских частей, дислоцирующихся на Херсонщине, так и размещения новых подразделений и сухопутных войск, и Военно-Морских сил ВСУ.

Об этом он заявил в эфире телеканала телеканала "Дом/Дом", передает RegioNews.

Наша область - единственная, которая имеет адмінкордон с Крымом, и поэтому усиление Вооруженных Сил в нашей области, на мой взгляд, имеет важное значение", - подчеркнул председатель ОГА.

Отдельно он акцентировал внимание на укреплении территориальной обороны.

"в Прошлом году по моей инициативе министром обороны Украины и министром обороны Эстонии был подписан документ о реализации пилотного проекта территориальной обороны именно Херсонской области по примеру эстонского Кайтселійту (добровольных военизированных формирований в Эстонии - ред.). И мы сейчас активно работаем над тем, чтобы провести осенью этого года учения с привлечением резерва и спланировать комплекс мероприятий по усилению тероборони Херсонщины ", - сказал Гусев.

Ранее сообщалось, что председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением провести заседание относительно усиления комплекса мер на юге Украины.

Военно-морские силы Херсонская ОГА военная техника армия ВСУ
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