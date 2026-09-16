Фото: поліція

Минулої доби російські війська завдали ударів по 19 населених пунктах у чотирьох районах Сумщини. Ворог застосовував проти мирного населення керовані авіабомби, міномети, артилерію та ударні безпілотники різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА травмована 43-річна жінка. Пошкоджені три приватні будинки, три легковики та господарча споруда.

У Новослобідській громаді внаслідок удару безпілотника поранення дістали троє людей – чоловіки віком 59 і 36 років та 54-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння.

У Середино-Будській громаді через влучання FPV-дрону пошкоджені один багатоквартирний та один приватний будинки.

У Глухівській громаді внаслідок удару FPV-дрону пошкоджена нежитлова будівля.

Нагадаємо, минулої доби війська РФ завдали 746 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще семеро отримали поранення внаслідок російських атак.