Наслідки ударів по Слов'янську: загинули двоє людей, є постраждала
Ворог продовжує завдавати ударів по Слов'янську на Донеччині
Про це повідомив керівник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у місті були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.
Внаслідок ворожих ударів загинули двоє людей. Ще одна жінка отримала поранення.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали ударів по 19 населених пунктах у чотирьох районах Сумщини. Постраждали четверо людей.
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