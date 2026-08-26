На Харківщині через ворожу атаку поранений енергетик
У вівторок, 25 серпня, у Харківській області внаслідок російського обстрілу дістав поранення енергетик
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
"На жаль, на Харківщині вчора внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав енергетик", – йдеться у повідомленні.
Постраждалого доправили до лікарні. Йому надають необхідну медичну допомогу.
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