Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії: є постраждалі
У суботу, 25 липня, окупаційні війська атакували ракетами місто Балаклія на Харківщині
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Попередньо, внаслідок удару постраждали дві людини, їм надають необхідну меддопомогу.
На місці влучання працюють екстрені служби, деталі та наслідки ворожої атаки з'ясовуються.
Нагадаємо, у Сумах через дронову атаку загинули троє водіїв "Нової пошти". Спалахнула масштабна пожежа.
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