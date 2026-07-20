У Броварах матір судитимуть за смерть дворічного сина: тіло дитини жінка сховала у шафі

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Київщині судитимуть 38-річну жительку Броварів, яку обвинувачують у ненаданні допомоги дворічному сину та злісному невиконанні батьківських обов'язків

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної жительки Броварів, яку обвинувачують у ненаданні допомоги своєму дворічному сину та злісному невиконанні батьківських обов’язків.

За даними слідства, увечері 23 квітня хлопчику стало зле, однак мати не викликала швидку допомогу й не намагалася самостійно допомогти дитині. Через деякий час хлопчик помер. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стало отруєння антидепресантами, які вживала жінка.

Після смерті сина обвинувачена поклала його тіло в коробку та сховала у шафі. Протягом кількох днів вона вводила родичів в оману, стверджуючи, що дитина перебуває в лікарні. Тіло виявили правоохоронці після звернення бабусі.

Дії жінки кваліфіковано за ст. 166 та ч. 3 ст. 135 КК України, вона перебуває під вартою. Старший син переданий під опіку родичів.

Нагадаємо, що раніше прокурори повідомили про підозру начальниці відділу профілактики та захисту прав дитини служби у справах дітей Броварської міської ради за фактом службової недбалості, що, за даними слідства, призвела до загибелі дитини.