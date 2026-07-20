11:46  20 липня
У Львові в покинутому лімузині знайшли тіло 46-річного чоловіка
10:21  20 липня
Троє підлітків загинули у ДТП на Львівщині: водій був напідпитку і втік
09:43  20 липня
Співзасновник Fire Point заінтригував відео запуску невідомої ракети
UA | RU
UA | RU
20 липня 2026, 19:34

У Броварах матір судитимуть за смерть дворічного сина: тіло дитини жінка сховала у шафі

20 липня 2026, 19:34
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

На Київщині судитимуть 38-річну жительку Броварів, яку обвинувачують у ненаданні допомоги дворічному сину та злісному невиконанні батьківських обов'язків

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної жительки Броварів, яку обвинувачують у ненаданні допомоги своєму дворічному сину та злісному невиконанні батьківських обов’язків.

За даними слідства, увечері 23 квітня хлопчику стало зле, однак мати не викликала швидку допомогу й не намагалася самостійно допомогти дитині. Через деякий час хлопчик помер. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стало отруєння антидепресантами, які вживала жінка.

Після смерті сина обвинувачена поклала його тіло в коробку та сховала у шафі. Протягом кількох днів вона вводила родичів в оману, стверджуючи, що дитина перебуває в лікарні. Тіло виявили правоохоронці після звернення бабусі.

Дії жінки кваліфіковано за ст. 166 та ч. 3 ст. 135 КК України, вона перебуває під вартою. Старший син переданий під опіку родичів.

Нагадаємо, що раніше прокурори повідомили про підозру начальниці відділу профілактики та захисту прав дитини служби у справах дітей Броварської міської ради за фактом службової недбалості, що, за даними слідства, призвела до загибелі дитини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область дитина загибель шафа
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Негода на Вінниччині: повалені дерева пошкодили газові мережі у трьох районах
20 липня 2026, 20:56
На Харківщині рятувальники витягли 4-річну дитину з колодязя
20 липня 2026, 20:41
Прикордоники показали, як нищать "лакшері-дрони" росіян
20 липня 2026, 20:35
Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні: серед поранених - дитина
20 липня 2026, 20:15
Майже 40 атак за день: ворог тероризував Дніпропетровщину, є загиблі та багато поранених
20 липня 2026, 19:57
Псевдозбір на лікування СМА: Назарій Гусаков отримав нову підозру
20 липня 2026, 19:55
Загибель підлітка на трасі під Києвом: нетверезого водія взяли під варту
20 липня 2026, 19:25
П'яний мотоцикліст, що травмував дівчину на Рівненщині, проведе 3 роки за ґратами
20 липня 2026, 18:59
Удар по Запоріжжю: одна людина загинула, дев'ятеро травмовані
20 липня 2026, 18:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Павло Казарін
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »