Ворог ударив по двох районах Харкова: пʼятеро поранених
Вранці 3 червня ворог завдав ударів по Холодногірському і Основ'янському районах Харкова
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
На місці зайнялася пожежа. Пошкоджений ангар та два автомобілі.
Наразі відомо про пʼятьох постраждалих через обстріл. Медики надають їм необхідну допомогу.
Екстрені служби усувають наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, вночі 3 червня росіяни атакували Херсон дронами та артилерією. Від отриманих травм загинула жінка, шестеро людей отримали поранення.
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