01:35  27 травня
Ведуча Маша Єфросиніна зізналась, чому не працює на телебаченні
00:35  27 травня
Акторка Олена Кравець пережила два викидні
19:45  26 травня
Записав прощальне відео: на Київщині 11-річний хлопчик стрибув із будівельного крану
UA | RU
UA | RU
27 травня 2026, 07:45

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: шестеро постраждалих

27 травня 2026, 07:45
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 27 травня російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники, артилерію та авіабомби. Під ударом опинилися два райони, дістали поранень шестеро людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Через обстріли виникла пожежа, понівечені автомобілі. Постраждали три людини: 58-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості, а 17-річний хлопець та 62-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом були Покровська і Васильківська громади. Там пошкоджено приватний будинок та літню кухню. Поранення також дістали три людини: 47-річну жінку ушпиталили в стані середньої тяжкості, а 66-річній жінці та 67-річному чоловіку медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, вночі 27 травня росіяни масовано атакували дронами Чернігів. Пошкоджене одне з підприємств міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Дніпропетровська область пошкодження постраждалі наслідки
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Суперечка за землю: на Сумщині чоловік погрожував сусідові гранатою
27 травня 2026, 08:24
На водоймах України з початку року вже загинули 49 людей
27 травня 2026, 08:05
У Дніпрі судитимуть власницю собаки, через яку 13-річна дівчинка втратила ногу
27 травня 2026, 07:59
На Херсонщині через обстріли одна людина загинула, 17 – поранені
27 травня 2026, 07:58
Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій: про що говорили
27 травня 2026, 07:39
Ворог за добу завдав понад 600 ударів по Запорізькій області: постраждали 15 людей
27 травня 2026, 07:32
Росіяни масовано атакували Чернігів: пошкоджено підприємство
27 травня 2026, 07:20
Ворожі удари по Сумщині: поранено поліцейського та жінку
27 травня 2026, 07:13
Українські бійці ліквідували за добу 1000 окупантів – Генштаб
27 травня 2026, 07:07
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »