Вночі 27 травня російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники, артилерію та авіабомби. Під ударом опинилися два райони, дістали поранень шестеро людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Через обстріли виникла пожежа, понівечені автомобілі. Постраждали три людини: 58-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості, а 17-річний хлопець та 62-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом були Покровська і Васильківська громади. Там пошкоджено приватний будинок та літню кухню. Поранення також дістали три людини: 47-річну жінку ушпиталили в стані середньої тяжкості, а 66-річній жінці та 67-річному чоловіку медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, вночі 27 травня росіяни масовано атакували дронами Чернігів. Пошкоджене одне з підприємств міста.