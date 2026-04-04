Війська РФ вдарив по Харкову: постраждали пʼятеро людей
У суботу, 4 лютого, близько 9:15 ворожий безпілотник атакував приватний сектор у Немишлянському районі Харкова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок вибуху пошкоджені два приватних будинки.
За попередніми даними, російська армія застосувала по місту безпілотник типу "Герань-2".
За інформацією прокуратури, поранення отримали троє чоловіків віком 39, 64 та 70 років. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.
Рятувальники та піротехніки ДСНС обстежили місця обстрілу та прилеглої території.
Нагадаємо, 4 квітня російські військові завдали удару FPV-дронами по Нікополю. Загинули пʼятеро людей, 19 дістали поранення.
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
05 квітня 2026, 19:55В Івано-Франківську поліцейський збив пішохода і втік з місця ДТП
05 квітня 2026, 19:10Ремонт міжнародних трас в Україні: роботи планують завершити до 1 травня
05 квітня 2026, 18:27У Нікополі дрон атакував цивільне авто: водій загинув, дружина у важкому стані
05 квітня 2026, 17:57У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира
05 квітня 2026, 17:37Влучання "Шахеда" у Харкові: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі
05 квітня 2026, 16:50На Дніпропетровщині знову з'явилися ворожі листівки з погрозами
05 квітня 2026, 16:14Мемуари Столтенберга і тіньові переговори з Росією: що відомо
05 квітня 2026, 15:42У Херсоні ворожий дрон поцілив у поліцейську автівку: є загиблий
05 квітня 2026, 15:22Українські дрони атакували порт "Транснефть" і об'єкти "Лукойлу" в РФ
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
