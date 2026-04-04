04 квітня 2026, 11:56

Війська РФ вдарив по Харкову: постраждали пʼятеро людей

Фото: ДСНС
У суботу, 4 лютого, близько 9:15 ворожий безпілотник атакував приватний сектор у Немишлянському районі Харкова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок вибуху пошкоджені два приватних будинки.

За попередніми даними, російська армія застосувала по місту безпілотник типу "Герань-2".

За інформацією прокуратури, поранення отримали троє чоловіків віком 39, 64 та 70 років. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Рятувальники та піротехніки ДСНС обстежили місця обстрілу та прилеглої території.

Нагадаємо, 4 квітня російські військові завдали удару FPV-дронами по Нікополю. Загинули пʼятеро людей, 19 дістали поранення.

