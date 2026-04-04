В субботу, 4 февраля, около 9:15 вражеский беспилотник атаковал частный сектор в Немышлянском районе Харькова

В результате взрыва повреждены два частных дома.

По предварительным данным, российская армия применила по городу беспилотник типа "Герань-2".

По информации прокуратуры, ранения получили трое мужчин в возрасте 39, 64 и 70 лет. Две женщины подверглись острой реакции на стресс.

Спасатели и пиротехники ГСЧС обследовали место обстрела и прилегающую территорию.

