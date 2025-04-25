Фото: ДСНС

Внаслідок атаки окупантів у Сумській області виникли пожежі. Також відомо про постраждалу людину

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Росіяни в ніч на 25 квітня росіяни атакували Сумську область. Ворог поцілив в Охтирську громаду. Попередньо, постраждала одна людина.

Внаслідок атаки сталась масштабна пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у двох багатоквартирних будинках та гаражах.

Нагадаємо, раніше під Херсоном росіяни обстріляли подвірʼя житлового будинку та вбили жінку. 68-річна жінка знаходилась на подвір'ї в момент ворожої атаки.