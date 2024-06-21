Жителька Харківщини, яка розповідала, що влучають по будинках українські ракети ППО, отримала підозру

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Правоохоронці повідомили про підозру 55-річній жительці Харківщини, яка поширювала ворожу дезінформацію, заявляючи, що руйнування цивільної інфраструктури у місті - це результат роботи української протиповітряної системи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зокрема, жінці повідомили про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, протягом 2022 року мешканка селища Буди Харківського району активно підтримувала ворога у забороненій в Україні соціальній мережі "Одноклассники".

"Один з її дописів містив наступний зміст: "Мы вас ждем! Я за спецоперацию и за освобождение русскоговорящено народа!". Також фігурантка поширила на власній сторінці матеріал про побажання смерті українським оборонцям "Азовсталі" у Маріуполі", - розповіли у прокуратурі.

Також, як зазначається у повідомленні, вона виправдовувала цинічні обстріли російської армії по цивільній інфраструктурі, цитуючи ворожу пропаганду. Вона репостила дописи про те, що у житлові будинки влучають виключно ракети українських систем ППО.

Нагадаємо, раніше Суд обрав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі агенту російської розвідки, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті.