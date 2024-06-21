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Правоохоронці спільно із залученими службами дістали з фургону тіло 34-річного місцевого мешканця, якого тривалий час розшукували родичі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Із заявою про зникнення співмешканця до правоохоронців звернулася жителька Ізюмщини – жінка повідомила, що чоловік поїхав з дому та не повернувся. Для його розшуку поліцейські застосували літальний дрон, за допомогою якого виявили в полі пошкоджений вибухом фургом, по опису схожий на автомобіль зниклого.

Вибухотехніки протягом трьох днів розміновували шлях до автівки, щоб дістати тіло 34-річного загиблого водія.

"Трагічний випадок стався на полі, яке щільно заміновано ворогом протитанковими мінами. Аби "пробити" дорогу до фургону, ми спочатку застосовували металодетектори та щупи. Надалі, щоб пришвидшити пошуки ворожих боєприпасів, ми підключили до роботи безпілотну платформу для розмінування, за допомогою якої загалом пройшли близько 500 метрів", – розповіли в поліції.

Коли прохід став безпечним, співробітники поліції спільно із залученими службами дістали тіло загиблого, аби родичі його могли поховати.

Загалом під час робіт на цій ділянці спеціалісти вже виявили близько 100 протитанкових мін ТМ-62.

Нагадаємо, 20 червня у Гуляйполі на Запоріжжі російські окупанти атакували FPV-дроном евакуаційний автомобіль поліції. Під час удару в автівці також перебувала цивільна жінка.