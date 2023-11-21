На Харківщині повідомили про підозру колаборантці, яка працювала соцпрацівником при окупаційній владі

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У Харківській області місцевій мешканці оголосили підозру за колабораційну діяльність

Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає RegioNews.

"З початку серпня минулого року жінка добровільно погодилася обійняти посаду "виконуючої обов’язки спеціаліста із соціальної роботи державного закладу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області", – йдеться у повідомленні.

Перебуваючи на посаді, 43-річна зловмисниця проводила оцінку потреб у наданні соціальних послуг, складала акти оцінки потреб, готувала пакети документів до "управління праці та соціальної політики військової цивільної адміністрації Куп’янського району".

Санкція інкримінованої жінці статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на Луганщині судитимуть групу "посадовців" за співпрацю з окупантами. Їм інкриміновано колабораційну діяльність.