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25 жовтня 2021, 17:12 3

На Харківщині двоє людей потрапили до реанімації через отруєння грибами

25 жовтня 2021, 17:12 3
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Фото: Рixabay
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У Харківській області троє людини отруїлися грибами, двоє з них перебувають у реанімації у важкому стані

Про це пише RegioNews з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Троє жителів Харкова вживали мариновані гриби з банки, яка мала ознаки бомбажу. Вони прокип'ятили її вміст, проте від ботулізму це не врятувало.

На четверту добу у 75-річного чоловіка, а у його 46-річного сина - на п'яту, з'явилися симптоми отруєння. Їх спочатку помістили в Харківську міську лікарню швидкої та невідкладної допомоги, а потім перевели в клінічну лікарню №2. Чоловіки перебувають у реанімації у важкому стані.

Третя людина, яка вживала гриби разом з потерпілими, не отримала серйозних наслідків для здоров'я.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині до реанімації через отруєння грибами потрапили троє людей.

отруєння

 
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