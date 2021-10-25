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25 октября 2021, 17:12 4

На Харьковщине два человека попали в реанимацию из-за отравления грибами

25 октября 2021, 17:12 4
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Фото: Рixabay
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В Харьковской области три человека отравились грибами, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Трое жителей Харькова употребляли маринованные грибы из банки, которая имела признаки бомбажа. Они прокипятили ее содержимое, однако от ботулизма это не спасло.

На четвертые сутки у 75-летнего мужчины, а у его 46-летнего сына - на пятые, появились симптомы отравления. Сначала их поместили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи, а затем перевели в клиническую больницу №2. Мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Третий человек, который употреблял грибы вместе с пострадавшими, не получил серьезных последствий для здоровья.

Ранее сообщалось, что на Львовщине в реанимацию из-за отравления грибами попали три человека.

отравление

 
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