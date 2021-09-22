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На Харківщині майже всі госпіталізовані з COVID діти інфіковані "Дельтою"
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22 вересня 2021, 08:46 364

На Харківщині майже всі госпіталізовані з COVID діти інфіковані "Дельтою"

22 вересня 2021, 08:46 364
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Фото: з відкритих джерел
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У Харківській області в лікарнях наразі перебувають 127 дітей хворих COVID-19 - у 99% з них виявили штам "Дельта" 

Як передає RegioNews з посиланням на Укрінформ, про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов на брифінгу.

"Дитяча інфекційна лікарня заповнена на 43%. Лікуються 127 дітей. У 99% - штам "Дельта". Дійсно, у цього штаму така особливість, що багато захворілих – діти", - зазначив він.

За його словами, медичні заклади так званої "першої хвилі" заповнені на 46%. Наразі там перебуває 1372 пацієнти із коронавірусом.

Окрім того, повідомляється, що серед госпіталізованих лише 4% осіб мають щеплення. За словами лікарів, вакциновані легше переносять захворювання та у них відрізняється перебіг хвороби.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали області, де стрімко зростає кількість нових COVID-випадків. Також повідомлялося, що Львівська область почала розгортати додаткові ліжко-місця в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19.

коронавірус медики діти пандемія Харківська область штам Дельта

 
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