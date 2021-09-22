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На Харьковщине почти все госпитализированные с COVID дети инфицированы "Дельтой"
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22 сентября 2021, 08:46 365

На Харьковщине почти все госпитализированные с COVID дети инфицированы "Дельтой"

22 сентября 2021, 08:46 365
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Фото: из открытых источников
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В Харьковской области в больницах сейчас находятся 127 детей больных COVID-19 - у 99% из них выявили штамм "Дельта" 

Как передает RegioNews со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов на брифинге.

"Детская инфекционная больница заполнена на 43%. Лечатся 127 детей. В 99% - штамм "Дельта". Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевшие – дети", - отметил он.

По его словам, медицинские учреждения так называемой "первой волны" заполнены на 46%. Сейчас там находится 1372 пациента с коронавирусом.

Кроме того, сообщается, что среди госпитализированных только 4% людей имеют прививки. По словам врачей, вакцинированные легче переносят заболевания, и у них отличается течение болезни.

Напомним, ранее в Минздраве назвали области, где стремительно растет количество новых COVID-случаев. Также сообщалось, что Львовская область начала разворачивать дополнительные койко-места в больницах из-за роста заболеваемости COVID-19.

коронавирус медики дети пандемия Харьковская область штамм Дельта

 
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