На Харківщині з озера дістали тіло 6-річної дитини

Фото: ДСНС

З дна ставка в Красноградському районі Харківської області водолази дістали тіло 6-річного хлопчика

Як передає RegioNews, про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Відзначається, що подія сталася вдень 15 червня в селі Слобожанське Красноградського району.

"На жаль... при обстеженні дна озера, в селі Слобожанське Красноградського району, о 16:15 тіло малюка було піднято з дна водойми", - зазначили в службі.

У пошуку дитини були задіяні фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.

Рятувальники нагадують громадянам про правила безпечної поведінки на воді та необхідність дивитися за дітьми.

Нагадаємо, на Тернопільщині знайшли тіла двох підлітків, які три доби тому пішли на риболовлю і не повернулися додому.