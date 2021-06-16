08:54  16 июня
В Украине больше тысячи новых случаев COVID за сутки
10:40  16 июня
На пятницу могут созвать внеочередное заседание Рады ради единого вопроса
08:11  16 июня
На Донбассе за сутки зафиксировали шесть нарушений: потерь из-за обстрелов нет
UA | RU
UA | RU
16 июня 2021, 09:41 1803

На Харьковщине из озера достали тело 6-летнего ребенка

16 июня 2021, 09:41 1803
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Со дна пруда в Красноградском районе Харьковской области водолазы достали тело 6-летнего мальчика

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отмечается, что происшествие произошло днем 15 июня в селе Слобожанское Красноградского района.

"Увы... при обследовании дна озера, в селе Слобожанское Красноградского района, в 16:15 тело малыша было поднято со дна водоема", - отметили в службе.

В поиске ребенка были задействованы специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Спасатели напоминают гражданам о правилах безопасного поведения на воде и необходимости смотреть за детьми.

Напомним, на Тернопольщине нашли тела двух подростков, которые трое суток назад ушли на рыбалку и не вернулись домой.

вода смерть спасатели ГСЧС дети

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua