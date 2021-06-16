На Харьковщине из озера достали тело 6-летнего ребенка
Со дна пруда в Красноградском районе Харьковской области водолазы достали тело 6-летнего мальчика
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Отмечается, что происшествие произошло днем 15 июня в селе Слобожанское Красноградского района.
"Увы... при обследовании дна озера, в селе Слобожанское Красноградского района, в 16:15 тело малыша было поднято со дна водоема", - отметили в службе.
В поиске ребенка были задействованы специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Спасатели напоминают гражданам о правилах безопасного поведения на воде и необходимости смотреть за детьми.
Напомним, на Тернопольщине нашли тела двух подростков, которые трое суток назад ушли на рыбалку и не вернулись домой.