На Харьковщине из озера достали тело 6-летнего ребенка

Фото: ГСЧС

Со дна пруда в Красноградском районе Харьковской области водолазы достали тело 6-летнего мальчика

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отмечается, что происшествие произошло днем 15 июня в селе Слобожанское Красноградского района.

"Увы... при обследовании дна озера, в селе Слобожанское Красноградского района, в 16:15 тело малыша было поднято со дна водоема", - отметили в службе.

В поиске ребенка были задействованы специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Спасатели напоминают гражданам о правилах безопасного поведения на воде и необходимости смотреть за детьми.

Напомним, на Тернопольщине нашли тела двух подростков, которые трое суток назад ушли на рыбалку и не вернулись домой.