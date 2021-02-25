Під Харковом автомобіль влетів у рейсовий автобус: загинули люди

Водій легковика не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху

Водій легковика не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху

Фото: Нацполиция

У Харківській області на автодорозі "Харків-Ахтирка" в селі Щуряче Богодухівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля "ВАЗ-21099" та рейсового автобуса сполученням "Харків-Богодухів".

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Встановлено, що 71-річний чоловік за кермом ВАЗ виїхав на зустрічну смугу рух, через що сталося лобове зіткнення з автобусом.

71-річний водій та 70-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ-21099" отримав несумісні з життям травми та загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на момент аварії в автобусі під керуванням 42-річного жителя Богодухівського району перебувало 15 пасажирів, які не постраждали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що на Київщині відбулося масове ДТП: є загиблі й травмовані.