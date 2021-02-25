Под Харьковом автомобиль влетел в рейсовый автобус: погибли люди

Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения

Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения

Фото: Нацполиция

В Харьковской области на автодороге "Харьков-Ахтырка" в селе Крысиное Богодуховского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "ВАЗ-21099" и рейсового автобуса сообщением "Харьков-Богодухов".

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Установлено, что 71-летний мужчина за рулем ВАЗ выехал на встречную полосу движение, из-за чего произошло лобовое столкновение с автобусом.

71-летний водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-21099" получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Известно, что на момент аварии в автобусе под управлением 42-летнего жителя Богодуховского района находилось 15 пассажиров, которые не пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. За правонарушение грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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