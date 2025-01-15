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Віталій Василишин Журналіст info@regionews.ua
15 січня 2025, 12:46

Яким буде курс долара у 2025 році

15 січня 2025, 12:46
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Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні по відношенню до американської валюти. Початок нового року не став виключенням і долар продовжив своє зростання, а в обмінних пунктах він вже коштує 43 гривні. RegioNews вирішив розібратися, чому дорожчає долар і скільки він коштуватиме у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні по відношенню до американської валюти. Початок нового року не став виключенням і долар продовжив своє зростання, а в обмінних пунктах він вже коштує 43 гривні. RegioNews вирішив розібратися, чому дорожчає долар і скільки він коштуватиме у 2025 році
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Що НБУ робить для стабілізації курсу

Наприкінці грудня 2024 року в Національному банку України зазначали, що в останній місяць року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в країні значно зріс. На це також вплинули операції бізнесу наприкінці року, а ще — зростання бюджетних витрат за цей період. З іншого боку в НБУ запевняють, що зростання чистого попиту на валюту в Україні спричинено відновленням економіки та активізацією імпорту. Усі ці фактори зрештою впливають на підвищення курсу того ж долара до гривні. Проте, в Нацбанку запевняють, що можуть зберігати стабільність на валютному ринку, наприклад, підвищенням обсягів чистого продажу іноземної валюти на міжбанку. Лише за один тиждень нового року НБУ продав таким чином понад 1 млрд доларів.

У коментарі RegioNews керуючий партнер інвестпроєкту Thomson & French В’ячеслав Бутко зазначив, що продаж 1 млрд доларів Нацбанком за тиждень — це лише трохи більше, аніж в середньому за тиждень протягом останніх місяців, а тому чогось занадто неординарного не відбулось.

"Тим більше, що перший тиждень року був так би мовити напіввихідним і з'явився відкладений попит внаслідок невеликої економічної активності, а тому вона довелась на другий робочий тиждень, що підживило попит на валюту", — каже В'ячеслав Бутко.

Він додає, що наразі валютні резерви НБУ знаходяться на високому рівні і в першу чергу завдяки міжнародній фінансовій допомозі. За даними Нацбанку, станом на 1 січня 2025 року міжнародні резерви України сягнули рекордних 43,8 млрд доларів.

"Тому поки Нацбанк має можливість досить плавно та контрольовано девальвувати гривню. Якщо не буде якихось глобальних потрясінь, то НБУ може контрольовано знижувати, а інколи навіть укріплювати гривню протягом пів року чи навіть року — резерви дозволяють. Тим більше, що підтверджено надання допомоги у понад 30 млрд доларів цього року від західних партнерів, а це означає, що золотовалютні резерви будуть поповнюватися. Як наслідок — Нацбанк зможе контролювати рух гривні", — підкреслює експерт.

З іншого боку він не дає прогнозів який курс долара буде цього року навіть з огляду на те, що середньорічний курс у державному бюджеті прописаний на рівні 45 грн за 1 долар.

"Візьміть останні років п'ять і подивіться який курс був закладений в тому чи іншому році, а потім порівняйте його з реальним курсом, що був того року. Реальний курс долара був завжди меншим аніж той, що було закладено як середньорічний", — зазначає В'ячеслав Бутко.

Плюси та мінуси девальвації гривні

Загалом економічна ситуація в країні складається таким чином, що гривня так і чи інакше може продовжити своє знецінення.

"З урахуванням хронічного та великого від'ємного сальдо торговельного балансу України гривня буде під тиском і фундаментальні умови для її зниження є. Цей тиск наразі стримується хіба надходженнями міжнародної фінансової підтримки у вигляді кредитів та грантів", — зазначив керуючий партнер інвестпроєкту Thomson & French В’ячеслав Бутко.

За великим рахунком девальвація гривні може бути корисною для наповнення державного бюджету, адже ті ж митні тарифи прив'язані до долара, а деякі акцизи, наприклад, на пальне, прив'язані до євро. Логічно, що від девальвації гривні будуть більші надходження до держбюджету від тих самих митних зборів та певних акцизів.

"Також певний зиск буде від конвертації валюти, що надходить у якості валютної допомоги від міжнародних партнерів. Її продають задля здійснення бюджетних видатків", — наголошує В'ячеслав Бутко.

На цьому плюси від девальвації гривні за великим рахунком закінчуються. Більшість пересічних громадян отримують заробітні плати, а особливо пенсії, саме у гривні. Це позначиться на добробуті громадян.

"Не слід забувати і про так звану інфляцію через курсовий канал, адже ми дуже прив'язані до імпорту. Дорожчає валюта — дорожчає імпортна продукція, як готова так і її складові — напівфабрикати, сировина. Ми повністю залежимо, наприклад, від імпортного пального", — підкреслює керуючий партнер інвестпроєкту Thomson & French.

Втім, зрештою складається так, що як тільки дорожчає імпортна продукція, то одразу у ціні "підтягується" і вітчизняна. За словами експерта, з одного боку це так, але з іншого боку вітчизняні товари дорожчають не лише через те, що підвищуються ціни на імпорт.

"Є така річ, як купівельна спроможність громадян і в разі здорожчання валюти певною мірою йде переорієнтація на продукцію внутрішніх виробників, яка може бути дешевшою за імпортну, в тому числі через девальвацію гривні. Не те, щоб після підвищення цін на імпортну продукцію одразу дорожчає і вітчизняна, але вона певною мірою орієнтується саме на ціни імпорту. Усе тому, що під час виробництва чималої кількості української продукції потрібно використовувати імпортну складову. Тому зростають і ціни на вітчизняні товари", — каже експерт.

В такому випадку відбувається орієнтація на платоспроможний попит. Багато компаній мають таку стратегію, що за рахунок більш нижчої ціни вітчизняної продукції у порівнянні з імпортною вони охоплять більшу частину ринку і зароблять більше на підвищені обсягу, аніж на підвищені ціни.

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