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Сьогодні, 21 липня, графіки відключень електроенергії скасовані на період з 12:00 до 15:00

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДТЕК.

"За інформацією від Укренерго, відключення світла з 12:00 і до 15:00 не передбачаються", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше планувалося, що заходи обмеження споживання електроенергії у неділю, 21 липня, будуть діяти протягом всієї доби.

Нагадаємо, 17 липня в Україні вивели з ремонту енергоблок АЕС. Повернення енергоблоку в роботу значно підсилить енергомережу.

Також повідомлялося, що Кабмін скасував відключення світла для деяких районів в Україні.