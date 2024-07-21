Укренерго послабило відключення світла вдень 21 липня
Сьогодні, 21 липня, графіки відключень електроенергії скасовані на період з 12:00 до 15:00
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДТЕК.
"За інформацією від Укренерго, відключення світла з 12:00 і до 15:00 не передбачаються", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, раніше планувалося, що заходи обмеження споживання електроенергії у неділю, 21 липня, будуть діяти протягом всієї доби.
Нагадаємо, 17 липня в Україні вивели з ремонту енергоблок АЕС. Повернення енергоблоку в роботу значно підсилить енергомережу.
Також повідомлялося, що Кабмін скасував відключення світла для деяких районів в Україні.
Одна та дві черги: як діятимуть графіки відключень світла 21 липняВсі новини »
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