Фонд госимущества продал еще один объект "Укрспирта"

Его стоимость составила 23 миллиона

Его стоимость составила 23 миллиона

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонд госимущества Украины.

В ведомстве отмечают, что несмотря на то, что в аукционе зарегистрировался только один желающий принять в нем участие, цена объекта выросла со стартовых 9,8 до 23,1 млн грн, то есть, в 2,3 раза. Рост цены в этом случае, отмечают в Фонде, стало возможным благодаря единым для всех правилам работы приватизационных аукционов и невозможности ручного вмешательства в процесс приватизации. А именно, начальные ценовые предложения являются закрытыми, и до старта аукциона никто не знает ни о количестве зарегистрированных участников, ни о сделанных ими начальные ставки.

При этом, отмечают в ФГИУ, алгоритмы онлайн-аукционов мотивируют участников делать высокие стартовые предложения, ведь победитель начального этапа имеет конкурентное преимущество в решающем раунде – право сделать последнюю ставку.

Напомним, 18 декабря на аукционе продали за рекордную сумму пятнадцятый завод "Укрспирта".