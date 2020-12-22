12:54  22 декабря
Мэр Львова Андрей Садовый вылечился от COVID-19
09:24  22 декабря
Стало известно, на когда могут назначить выборы мэра Харькова
08:12  22 декабря
Обстрелы на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2020, 10:59 6

Фонд госимущества продал еще один объект "Укрспирта"

22 декабря 2020, 10:59 6
Читайте також українською мовою
Его стоимость составила 23 миллиона
Его стоимость составила 23 миллиона
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Ликеро-водочное производство Вишнякивского места осуществления деятельности (МДП) и хранения спирта было реализовано на приватизационном аукционе за 23,1 млн грн.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонд госимущества Украины.

В ведомстве отмечают, что несмотря на то, что в аукционе зарегистрировался только один желающий принять в нем участие, цена объекта выросла со стартовых 9,8 до 23,1 млн грн, то есть, в 2,3 раза. Рост цены в этом случае, отмечают в Фонде, стало возможным благодаря единым для всех правилам работы приватизационных аукционов и невозможности ручного вмешательства в процесс приватизации. А именно, начальные ценовые предложения являются закрытыми, и до старта аукциона никто не знает ни о количестве зарегистрированных участников, ни о сделанных ими начальные ставки.

При этом, отмечают в ФГИУ, алгоритмы онлайн-аукционов мотивируют участников делать высокие стартовые предложения, ведь победитель начального этапа имеет конкурентное преимущество в решающем раунде – право сделать последнюю ставку.

Напомним, 18 декабря на аукционе продали за рекордную сумму пятнадцятый завод "Укрспирта".

Украина Фонд госимущества деньги аукцион спиртзавод
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"
"Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Все блоги »