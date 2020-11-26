Понад 87 млн збитків: ДБР провело обшуки у працівників "Київоблагролісу"

Обшуки провели через незаконні порубки лісу, що спричинили тяжкі наслідки

Обшуки провели через незаконні порубки лісу, що спричинили тяжкі наслідки

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування за фактом зловживання владою службових осіб ДП "Київоблагроліс" та 10 лісогосподарських підприємств, що входять до його складу, які провели незаконні порубки, що спричинили тяжкі наслідки в особливо великих розмірах

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що з 1 січня 2017 року по 1 квітня 2019 року посадовці систематично незаконно здійснювали рубки під виглядом формування та оздоровлення лісів.

Внаслідок яких незаконно заготовили в агролісництвах зазначеного держпідприємства 174 729,52 куб. м деревини та надалі реалізували суб’єктам господарювання, чим завдали тяжких наслідків на суму понад 87 млн грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому суцільні санітарні рубки проведено без висновків з оцінки впливу на довкілля, що спричинило тяжкі наслідки для екологічного стану держави.

Працівниками ДБР були проведені обшуки за місцями роботи та мешкання фігурантів на території міста Києва та Київської області, в ході яких вилучено: електронні носії, мобільні телефони, фінансово-господарські документи, чернетки з інформацією, що підтверджує злочинну діяльність фігурантів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам кримінального провадження.

Раніше повідомлялось, що внаслідок вирубки лісу довкіллю протягом 10 місяців 2020 року завдано 234,4 млн грн збитків.