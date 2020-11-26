Свыше 87 млн убытков: ГБР провело обыски у сотрудников "Киевоблагролеса"

Обыски провели из-за незаконной вырубки леса, повлекшей тяжкие последствия

Обыски провели из-за незаконной вырубки леса, повлекшей тяжкие последствия

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по факту злоупотребления властью должностных лиц ГП "Киевоблагролес" и 10 лесохозяйственных предприятий, входящих в его состав, которые провели незаконные порубки, повлекшие тяжкие последствия в особо крупных размерах.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что с 1 января 2017 года по 1 апреля 2019 года чиновники систематически незаконно осуществляли рубки под видом формирования и оздоровления лесов.

В результате которых незаконно заготовили в агролесничествах указанного госпредприятия 174 729,52 куб. м древесины и в дальнейшем реализовали субъектам хозяйствования, чем нанесли тяжкие последствия на сумму более 87 млн грн", - говорится в сообщении.

При этом сплошные санитарные рубки проведены без выводов по оценке воздействия на окружающую среду, что повлекло тяжкие последствия для экологического состояния государства

Сотрудниками ГБР были проведены обыски по местам работы и проживания фигурантов на территории г. Киева и Киевской области, в ходе которых изъято: электронные носители, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы и черновики информации, подтверждающей преступную деятельность фигурантов.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигурантам уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в результате вырубки леса окружающей среде в течение 10 месяцев 2020 года нанесено 234,4 млн грн убытков.