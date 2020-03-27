Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
Як передає RegioNews, про це свідчать дані Національного агентства з питань запобігання корупції.
Як зазначається, рішення про призначення Шубіна може бути прийнято Верховною Радою на найближчому засіданні.
Згідно з даними його декларації на сайті НАПК, дружиною кандидата на пост міністра є Інна Лапа. Вона працює на керівній посаді в компанії ДТЕК "Нафтогаз", частині групи ДТЕК. Її дохід за рік склав понад мільйон гривень.
Також у пари є квартира в Києві, три земельних ділянки в Київській області, 27 тис. євро та 26 тис. доларів готівкою. Ще 75 тис. євро у вигляді зобов'язань від ТОВ "Дніпро-Бузька вітроелектростанція".
Нагадаємо, 10 березня Кабмін призначив Віталія Шубіна тимчасовим виконуючим обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. З 9 жовтня 2019 року Шубін займав посаду першого заступника тодішнього глави Міненерго Олексія Оржель.
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