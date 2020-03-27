Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати

В. о. міністра енергетики Віталій Шубін, який раніше працював на підприємстві Ріната Ахметова ДТЕК, претендує на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, а його дружина досі працює в холдингу олігарха

Фото: facebook/vitaliy.vitaliy.752

В. о. міністра енергетики Віталій Шубін, який раніше працював на підприємстві Ріната Ахметова ДТЕК, претендує на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, а його дружина досі працює в холдингу олігарха

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Національного агентства з питань запобігання корупції. Як зазначається, рішення про призначення Шубіна може бути прийнято Верховною Радою на найближчому засіданні. Згідно з даними його декларації на сайті НАПК, дружиною кандидата на пост міністра є Інна Лапа. Вона працює на керівній посаді в компанії ДТЕК "Нафтогаз", частині групи ДТЕК. Її дохід за рік склав понад мільйон гривень. Також у пари є квартира в Києві, три земельних ділянки в Київській області, 27 тис. євро та 26 тис. доларів готівкою. Ще 75 тис. євро у вигляді зобов'язань від ТОВ "Дніпро-Бузька вітроелектростанція". Нагадаємо, 10 березня Кабмін призначив Віталія Шубіна тимчасовим виконуючим обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. З 9 жовтня 2019 року Шубін займав посаду першого заступника тодішнього глави Міненерго Олексія Оржель.

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