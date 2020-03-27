Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Как отмечается, решение о назначении Шубина может быть принято Верховной Радой на ближайшем заседании.
Согласно данным его декларации на сайте НАПК, женой кандидата на пост министра является Инна Лапа. Она работает на руководящей должности в компании ДТЭК "Нафтогаз", части группы ДТЭК. Ее доход за год составил более миллиона гривен.
Также у пары есть квартира в Киеве, три земельных участка в Киевской области, 27 тыс. евро и 26 тыс. долларов наличными. Еще 75 тыс. евро в виде обязательств от ООО "Днепро-Бугская ветроэлектростанция".
Напомним, 10 марта Кабмин назначил Виталия Шубина временным исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды. С 9 октября 2019 года Шубин занимал должность первого заместителя тогдашнего главы Минэнерго Алексея Оржеля.
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