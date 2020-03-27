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27 марта 2020, 10:12 27

Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты

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27 марта 2020, 10:12 27
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И.о. министра энергетики Виталий Шубин, ранее работавший на предприятии Рината Ахметова ДТЭК, претендует на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, а его супруга до сих пор работает в холдинге олигарха
Фото: facebook/vitaliy.vitaliy.752
И.о. министра энергетики Виталий Шубин, ранее работавший на предприятии Рината Ахметова ДТЭК, претендует на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, а его супруга до сих пор работает в холдинге олигарха

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как отмечается, решение о назначении Шубина может быть принято Верховной Радой на ближайшем заседании.

Согласно данным его декларации на сайте НАПК, женой кандидата на пост министра является Инна Лапа. Она работает на руководящей должности в компании ДТЭК "Нафтогаз", части группы ДТЭК. Ее доход за год составил более миллиона гривен.

Также у пары есть квартира в Киеве, три земельных участка в Киевской области, 27 тыс. евро и 26 тыс. долларов наличными. Еще 75 тыс. евро в виде обязательств от ООО "Днепро-Бугская ветроэлектростанция".

Напомним, 10 марта Кабмин назначил Виталия Шубина временным исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды. С 9 октября 2019 года Шубин занимал должность первого заместителя тогдашнего главы Минэнерго Алексея Оржеля.


Ринат Ахметов НАПК Виталий Шубин
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