Кабмін всупереч суду змінив керманича "Центренерго"
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на розпорядження Кабміну №205 від 26 лютого, яке було опубліковано на сайті уряду 4 березня.
Водночас, як передає "Інтерфакс-Україна", окружний адміністративний суд Києва 28 лютого заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка, і вносити відповідні зміни до держреєстру.
Позивачем виступив один з двох членів наглядової ради "Центренерго", які були призначені 6 листопада минулого року акціонером компанії Ярославом Громком.
Згідно з даними компанії, мова йде або про Михайла Горбаня, або про Михайла Столітнього – обидва на той момент працювали в націоналізованому Приватбанку юрисконсультами.
Член наглядової ради в своєму позові вказав, що повноваження змінювати гендиректора "Центренерго" і дирекцію (за поданням гендиректора) згідно зі статутом належать винятково наглядовій раді, і суд погодився з його доводами.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який пішов 4 березня у відставку, 26 лютого заявив про погоджене урядом рішення змінити керівника "Центренерго", а пізніше підтвердив свій намір домогтися виконання цього рішення.
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