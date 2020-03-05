Кабмин вопреки суду сменил главу "Центрэнерго"
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на распоряжение Кабмина №205 от 26 февраля, которое было опубликовано на сайте правительства 4 марта.
В то же время, как передает "Интерфакс-Украина", окружной административный суд Киева 28 февраля запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.
Истцом выступил один из двух членов набсовета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября 2019 года акционером компании Ярославом Громко.
Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном ПриватБанке юрисконсультами.
Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.
Премьер-министр Алексей Гончарук, ушедший 4 марта в отставку, 26 февраля заявил о согласованном правительством решении сменить руководителя "Центрэнерго", а позже подтвердил свое намерение добиться исполнения этого решения.
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