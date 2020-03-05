Кабмин вопреки суду сменил главу "Центрэнерго"

Правительство Уераины согласился с предложением Фонда госимущества о назначении бывшего генерального директора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго"

Фото: DR

Правительство Уераины согласился с предложением Фонда госимущества о назначении бывшего генерального директора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на распоряжение Кабмина №205 от 26 февраля, которое было опубликовано на сайте правительства 4 марта.

В то же время, как передает "Интерфакс-Украина", окружной административный суд Киева 28 февраля запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.

Истцом выступил один из двух членов набсовета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября 2019 года акционером компании Ярославом Громко.

Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном ПриватБанке юрисконсультами.

Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.

Премьер-министр Алексей Гончарук, ушедший 4 марта в отставку, 26 февраля заявил о согласованном правительством решении сменить руководителя "Центрэнерго", а позже подтвердил свое намерение добиться исполнения этого решения.