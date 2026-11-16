Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 625 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 2560 оккупантов, два танка, 23 бронемашины, 63 артиллерийские системы, четыре РСЗО, 1573 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 772 единицы автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 15 ноября Силы обороны нанесли удары по трем предприятиям российского ВПК.