Після ворожої атаки в Житомирі пошкоджено будинки та авто

У вівторок, 12 травня, у Житомирі внаслідок повітряної атаки зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За його словами, пошкоджено кілька житлових і господарчих приміщень, а також автомобілі місцевих жителів.

На щастя, інформації про загиблих або постраждалих наразі немає.

Нині спеціальні служби та правоохоронні органи проводять обстеження території для виявлення можливих вибухонебезпечних предметів та документування наслідків атаки.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київську область. У Фастівському районі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Загорілася покрівля дитячого садка. У розташованому поруч чотириповерховому будинку вибиті вікна. Також пошкоджені два приватні домоволодіння. Загиблих та постраждалих немає.