Російські обстріли на Донеччині: одна людина загинула, 10 – поранені
У понеділок, 6 квітня, російські загарбники вбили ще одного жителя Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Одна людина загинула у Словʼянську, ще четверо – дістали поранення.
Крім того, четверо поранених – у Дружківці. По одній людини отримали поранення у Краматорську та Олексієво-Дружківці.
Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4023 загиблих і 9275 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, з вечора російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини. Загинув 11-річний хлопчик, п'ятеро людей поранені.
06 квітня 2026
