У понеділок, 6 квітня, російські загарбники вбили ще одного жителя Донецької області

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Одна людина загинула у Словʼянську, ще четверо – дістали поранення.

Крім того, четверо поранених – у Дружківці. По одній людини отримали поранення у Краматорську та Олексієво-Дружківці.

Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4023 загиблих і 9275 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, з вечора російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини. Загинув 11-річний хлопчик, п'ятеро людей поранені.