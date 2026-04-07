07 квітня 2026, 10:26

Шпигував для ФСБ та ГРУ: на Дніпропетровщині затримали співробітника оборонного заводу

Фото: СБУ
Контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента на стратегічному підприємстві Дніпропетровщини. Ним виявився інженер заводу, якого дистанційно завербували одразу дві російські спецслужби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, чоловіка завербували до співпраці через його сина, який відбуває термін у російській в'язниці за наркозлочини. В обмін на шпигунство окупанти обіцяли амністувати родича.

Агент мав зібрати і передати ворогу секретні відомості про виконання оборонного замовлення. Для цього фігурант планував використати свій допуск до держтаємниці та фактичний доступ до спеціальних цехів заводу.

Також російські спецслужбісти сподівалися отримати від "крота" геолокації високотехнологічних приміщень та виробничої промзони підприємства, по яких ворог готував балістичні удари.

Крім того, затриманий мав шукати серед колег потенційних кандидатів для вербування.

СБУ вчасно виявила активність шпигуна та затримала його прямо на робочому місці. У чоловіка вилучили смартфон із доказами його роботи на двох кураторів ФСБ та ГРУ: для законспірованого зв’язку вони використовували декілька анонімних чатів у месенджерах.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента ФСБ, який через "відеопастки" відстежував військові ешелони на Волині. Вороже завдання виконував завербований ФСБ безробітний мешканець Полтави.

Дніпропетровська область війна агент рф СБУ затримання російські агенти ФСБ РФ ГРУ
