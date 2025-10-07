Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби Сили оборони України знищили 1020 російських загарбників, три танки, шість бойових броньованих машин і 29 артилерійських систем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 1 мільйон 117 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно склали:

