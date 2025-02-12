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12 лютого 2025, 16:14

Окупанти атакували "швидку" на Харківщині

12 лютого 2025, 16:14
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фото: ОВА
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В середу, 12 лютого, російські окупанти обстріляли село Гороховатка Ізюмського району

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Під ударом опинилася бригада екстреної меддопомоги. На щастя, медики не зазнали поранень.

Внаслідок удару пошкоджена "швидка" – розбито скло, пошкоджено кузовні елементи.

Нагадаємо, станом на ранок 12 лютого Повітряні сили мають підтвердження збиття шести балістичних ракет та 71 дрона, які атакували Україну.

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