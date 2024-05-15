Прикордонники показали, як знищили російську РЛС "Зоопарк-1"

ілюстративне фото: nta.ua

Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

РЛС "Зоопарк-1" знищили бійці бригади "Помста".

Так, аеророзвідники підрозділу виявили замасковану бойову броньовану машину неподалік села Кодема. Проаналізувавши "знахідку", виявилося, що це комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1".

"Місію доставити гостинці мешканцям "зоопарку" бійці поклали на бомбер Vampire. І з нею він впорався на відмінно", – розповіли в ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що сили оборони знищили станцію РЕБ та розбили позиції росіян на Запорізькому напрямку.