Бойовики із "Шторм-Z" отримали 15 років ув'язнення

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Суд призначив покарання трьом бойовикам, які воювали проти України в лавах російського окупаційного угруповання "Шторм-Z" та були взяті в полон

Як повідомляє RegioNews, про це інформує пресцентр СБУ.

Двох зловмисників українські воїни взяли у полон під час так званих "м’ясних" штурмів, які проводили рашисти, щоб зайняти позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом. Ще одного зрадника було затримано у ході жорстоких боєзіткнень у районі Волновахи.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд призначив поплічникам агресора 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Серед засуджених – уродженець тимчасово окупованого Кальміуського, що на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення рф чоловік добровільно "мобілізувався" до лав окупантів на посаду стрілка. Згодом його призначили снайпером у складі 114-ї мотострілецької Єнакієво-Дунайської бригади Південного військового округу збройних сил росії.

У жовтні 2023 року бойовик виконував завдання російського командування щодо захоплення Авдіївки. Тоді він штурмував позиції ЗСУ в районі Красногорівки, де й потрапив у полон до українських захисників.

Також засуджено мешканця тимчасово окупованої території Луганщини, який добровільно вступив до російського війська у липні 2022 року. Після проходження підготовки на полігоні у Хрустальному його призначили на посаду стрільця і відправили охороняти склади з боєприпасами ворога під Соледаром.

Крім того, тюремний строк отримав кримчанин, який уклав контракт з міноборони рф та приєднався до штурмового батальйону "Шторм-Z". Таке рішення зрадник прийняв, відбуваючи покарання в колонії у Волгограді за торгівлю наркотиками.

У жовтні 2023 року його "відрядили" до Волноваського району для участі в бойових діях проти Сил оборони.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі затримали бойовика-рецидивіста, який шпигував за українською ППО та готувався до "евакуації" в Луганськ.