У Маріуполі росіяни облаштовують нову військову базу, – Андрющенко

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує RegioNews.

"Окупанти продовжують мілітаризацію Приморського району Маріуполя. До двох вже існуючих військових баз (одна з яких ОМОНу) додають облаштування нової бази (укріплення?) в районі колишнього Приморського райвідділку поліції", – розповів він.

Крім того, військових розміщують в гуртожитках поруч або фіксовано з цивільними.

"Все це укріплює впевненість "розчистки” території заводів "Азовмаш" та ім. Ілліча для нових підрозділів РФ", – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія проводить активні навчання на військових полігонах біля тимчасово окупованих Маріуполя та Бердянська.