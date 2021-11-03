На Донбасі російські окупанти обстріляли наших військових з гранатометів, втрат серед бійців ООС немає

Як і на Херсонщині, на Черкащині у 197-му окрузі з центром в Золотоноші переможцем проміжних виборів до Верховної Ради стає висуванець від провладної "Слуги народу"

Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського

01 листопада 2021

Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині

На довиборах у Верховну Раду в 184-м окрузі усі протоколи ще не підраховані, але уже сьогодні будь-яка інтрига там відсутня. Партія влади впевнено привела до перемоги свого кандидата, використавши не ...