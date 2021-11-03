На Донбасі російські окупанти обстріляли наших військових з гранатометів, втрат серед бійців ООС немає
Від початку доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Поблизу населених пунктів Лобачеве та Південне противник відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань бойовиків зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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