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На Донбасі російські окупанти обстріляли наших військових з гранатометів, втрат серед бійців ООС немає
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03 листопада 2021, 17:35 58

На Донбасі російські окупанти обстріляли наших військових з гранатометів, втрат серед бійців ООС немає

03 листопада 2021, 17:35 58
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з відкритих джерел
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Від початку доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Поблизу населених пунктів Лобачеве та Південне противник відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань бойовиків зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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