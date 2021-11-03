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На Донбассе российские оккупанты обстреляли наших военных из гранатометов, потерь среди бойцов ООС нет
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03 ноября 2021, 17:35 58

На Донбассе российские оккупанты обстреляли наших военных из гранатометов, потерь среди бойцов ООС нет

03 ноября 2021, 17:35 58
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из открытых источников
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С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вблизи населенных пунктов Лобачево и Южное противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Напомним, что за прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований боевиков зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Донбасс ООС минские соглашения обстрелы оккупанты

 
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