На Донбассе российские оккупанты обстреляли наших военных из гранатометов, потерь среди бойцов ООС нет
С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Вблизи населенных пунктов Лобачево и Южное противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.
Напомним, что за прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований боевиков зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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