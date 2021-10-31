На Донбасі поранили військового ООС
Упродовж поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це пише RegioNews посиланням на пресцентр ООС
Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
В районі Світлодарська та Новоолександрівки окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.
Неподалік Мап’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
В бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 30 жовтня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння