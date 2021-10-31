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На Донбассе ранили военного ООС
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31 октября 2021, 17:48 48

На Донбассе ранили военного ООС

31 октября 2021, 17:48 48
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из открытых источников
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В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews ссылкой на пресцентр ООС

Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов различных систем.

В районе Светлодарска и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Мапьинки и дважды возле шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого - 4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил боевое травмирование. Воину оказана домедицинская помощь и произведена эвакуация в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 октября, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

ООС Донбасс обстрелы минские соглашения РФ

 
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