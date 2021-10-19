На Донбасі російські окупанти вкотре обстріляли наших бійців із забороненої зброї

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Упродовж доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

В напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В бік Зайцевого окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Гранітного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 18 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.