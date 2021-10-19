На Донбасі російські окупанти вкотре обстріляли наших бійців із забороненої зброї
Упродовж доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС
В напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
В бік Зайцевого окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Позиції українських воїнів біля Гранітного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 18 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.