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На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших бойцов из запрещенного оружия
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19 октября 2021, 18:30 2

На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших бойцов из запрещенного оружия

19 октября 2021, 18:30 2
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В течение суток в зоне проведения операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцевого оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Гранитного враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 18 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружение.

ООС Донбасс РФ обстрелы оккупанты

 
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