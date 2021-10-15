На Донбасі все "гарячіше": російські окупанти 5 разів порушили "тишу"

з відкритих джерел

З початку доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з них 3 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.

Неподалік Золотого-4 найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

В бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські підрозділи контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 14 жовтня в зоні проведення Операції об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння