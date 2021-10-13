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Сутки в ООС: боевики на Донбассе дважды били из запрещенных вооружений
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13 октября 2021, 08:06 6

Сутки в ООС: боевики на Донбассе дважды били из запрещенных вооружений

13 октября 2021, 08:06 6
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 12 октября, оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ООС.

Так, боевики стреляли вблизи Зайцево, Новозвановки, Крымского и Прицепиловки, используя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Позиции украинских защитников возле Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. В сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По состоянию на 7 часов утра, 13 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Напомним, 11 октября российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Донбасс ООС война обстрел военная техника

 
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