На Донбасі російські окупанти двічі порушили "тишу", втрат серед бійців ООС немає

з відкритих джерел

Від початку цієї доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

В напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 5 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких відбулися із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння