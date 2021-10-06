На Донбассе российские оккупанты дважды нарушили "тишину", потерь среди бойцов ООС нет
С начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС
В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что за прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых состоялись с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения