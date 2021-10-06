На Донбассе российские оккупанты дважды нарушили "тишину", потерь среди бойцов ООС нет

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С начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых состоялись с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения